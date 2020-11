Markus Heinz, den viele nur "Ketch" nannten, war im Fußballkreis Coburg bekannt und beliebt. Er spielte beim TSV Scheuerfeld, als dieser seine erfolgreichsten Zeiten in der Landesliga hatte. Zudem gehörte ihm die Lokalität "Galerie" in Coburg, in der vor allem Fußballer verkehrten. Mit 49 Jahren ist Markus Heinz am Sonntag nach langer und schwerer Krankheit gestorben. Viele Weggefährten werden ihn in bester Erinnerung halten, war er für viele Bekannte doch ein Typ, mit dem man "Pferde stehlen konnte". Fußball spielte er beim SV Tambach, der TSG Niederfüllbach, in Coburg und Scheuerfeld. Beim TSV erlebte er seine erfolgreichste Zeit und feierte als zuverlässiger Defensivspieler einige Aufstiege. ms