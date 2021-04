Mariella ist ein weibliches Großkaninchen. Es sucht ein Zuhause, in dem bereits ein junges kastriertes Großkaninchen- Männchen lebt. Da die hübsche Mariella bereits gewohnt ist in Außenhaltung zu leben, sucht das Tierheim Kulmbach wieder einen Platz in Außenhaltung mit großzügigem Freilauf. Wer Interesse an der hübschen Dame hat, meldet sich bitte telefonisch unter der Nummer 09221/91288 ( bitte Anrufbeantworter benutzen ), um einen Termin für ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Foto: Tierheim