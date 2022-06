Jahrzehntelang war Willmersreuth eine Hochburg des Chorgesangs. Lange Zeit probten in den Gemeindestuben ein Männer- und ein Frauenchor. Doch schon vor Corona stand die Zukunft der beiden Klangkörper auf der Kippe.

Unter der Leitung von Jürgen Eschenbacher formierte sich während der Pandemie ein neuer, gemischter Chor: der Mainchor. Zu den angestammten Aktiven gesellten sich neue Männer und Frauen. Von 15 Neulingen sind netto immerhin zehn übrig geblieben, die dauerhaft Spaß am gemeinsamen Singen gefunden haben.

"Wir wollen etwas modernere, frische Lieder singen", erklärt der 43-jährige Dirigent, der sich schon mit dem Kasendorfer Jugendorchester einen Namen gemacht. Die Mitglieder des Mainchors sind zwischen 32 und 81 Jahre alt und haben richtig Freude am gemeinsamen Musizieren.

Die Jüngste kommt aus Marktleugast

Tina Schramm ist mit 32 Jahren nicht nur die jüngste von allen, sie hat auch noch die weiteste Anreise. Denn für die Singstunden kommt sie extra aus Marktleugast. Bislang haben die aktuell 31 Aktiven drei Lieder einstudiert. Und diese präsentierten sie stolz bei einer öffentlichen Singstunde in der Christuskirche in Mainleus.

"Freunde, das ist Musik" war ein traditionelles Lied. Mit Hubert von Goiserns "Heast es net" wagte Eschenbacher ein Experiment. "Der normale Franke jodelt nicht gern", betonte er. Doch der Chor tat es trotzdem auf beeindruckende Weise. Als drittes Lied hatte der Dirigent Peter Maffays Hit "Ich wollte nie erwachsen sein" aufgelegt.

Weitere Sänger werden gerne aufgenommen, sagte Jürgen Eschenbacher und fügte hinzu, dass die Singstunden immer dienstags ab 19 Uhr stattfinden. Außerdem sucht der Chor noch einen neuen Vorsitzenden, erklärte der Willmersreuther "Chorbeauftragte" Heinz Eschenbacher. "Aber den Posten des Vorsitzenden zu übernehmen, ist doch bei einem Chor, der so gut funktioniert, kein Problem", meinte er und hoffte auf Unterstützer.

Unter erschwerten Bedingungen

Der neue Mainchor startete unter erschwerten Bedingungen. Denn wegen des Lockdowns waren Proben lange Zeit nicht möglich. Dann musste unter Einschränkungen geprobt werden. "Wir konnten nicht gemeinsam singen, sondern jede Stimme nur einzeln. Aber das war für den Anfang vielleicht gar nicht so schlecht", verriet Dirigent Jürgen Eschenbacher. Er ist guter Dinge, dass das Repertoire schnell ausgebaut werden kann. Begleitet wurde der Chor bei seiner Feuertaufe in der Christuskirche von Kristin Schaefer am Piano.