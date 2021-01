Vor über 40 Jahren wurde der "Männerkreis Don Bosco Forchheim" gegründet. Sein Tun und Wirken bedeutete für die Mitglieder des Männerkreises Treue zur Kirche, zur Heimat und zum Glauben und erstrebte kirchliche und gemeinnützige Ziele in seiner Pfarreigemeinde Don Bosco. Jetzt 40 Jahre später stellte der "Männerkreis" Ende des Jahres 2020 seine Arbeit ein und seine Mitglieder beschlossen, den Verein aufzulösen. Man sah keine Zukunftsperspektive mehr. Der Grund: Für die Nachfolge im Vorstand fand sich keine Lösung und Corona hatte ihr übriges dazu getan.

29 Jahre hatte Eduard Nöth den Vorsitz inne und leitete zuerst mit Leutfried Krampert und ab dem Jahr 2000 mit Arnold Gruber die aktive Gemeinschaft. Doch der "Männerkreis Don Bosco" hatte in den vielen Jahren seines Bestehens seine Ziele erfüllt. Mit seinem vielfältigen Veranstaltungsangebot konnte er das pfarrliche Leben bereichern und wurde zu einem wichtigen Eckpfeiler in der Pfarrei.

Dank der Spendenbereitschaft seiner Mitglieder und Freunde konnte der "Männerkreis Don Bosco Forchheim" in den letzten zwanzig Jahren mehr als 40 000 EURO für kirchliche, soziale und gemeinnützige Zwecke durch die Kassiere Edmund Kaiser, Hans Haagen, Konrad Hofmann und Alfons Taschner überweisen.

Verein spendet sein Vermögen

Im Rahmen seiner letzten Zusammenkunft dankte Vorsitzender Nöth allen Mitgliedern, Freunden sowie deren Ehefrauen für ihre langjährige Treue, den Zusammenhalt, die Freundschaft und Verbundenheit in all den Jahren. In seinem letzten Beschluss entschied der Vorstand schließlich über die Verwendung des Vereinsvermögens, das als Spenden verwendet werden soll. So erhält die Don Bosco-Stiftung in München 2000 Euro, 400 Euro gehen an Don Bosco Mondo e.V., eine Nichtregierungsorganisation, die bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit den Salesianern und den Salesianer Schwestern kooperiert. 200 Euro erhalten die Don-Bosco-Schwestern. 300 Euro spendete der "Männerkreis" für die Aktion "Weihnachten für alle" und 100 Euro war ein Beitrag für die Christbaumaktion der Caritas.

Wie Nöth berichtete, berücksichtigten die Spenden im wesentlichen das Anliegen des Ordensgründers Don Bosco, nämlich junge, benachteiligte Menschen ganzheitlich zu begleiten und ihnen dadurch neue Perspektiven zu ermöglichen. Diesen Auftrag, zur Stelle zu sein, wo junge Menschen besondere Hilfe benötigen, führen die Salesianer in Deutschland und in 130 Ländern weltweit bis heute fort. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag überreichte Eduard Nöth dem aus Reuth stammenden Pater Stefan Stöhr (SDB) in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer Reuth das Spendenpaket von 3000 Euro. Pater Stefan seinerseits dankte dem "Männerkreis" für die großzügige Gabe, seine bisherige Arbeit und bedauerte die Auflösung dieser rührigen Gemeinschaft. dia