Nachdem Musikus Rainer Lohr alle Musikfreunde des BRK-Seniorenhauses in Kronach bereits im Frühjahr mit einem Gratis-Gartenkonzert erfreut und schließlich im Juli "Lieder an einem Sommertag" hatte folgen lassen, gestaltete er nunmehr - erneut Open Air - zu Beginn der neuen Jahreszeit ein schwungvolles Herbstkonzert. An einem der wohl letzten warmen Tage des Jahres schenkte er dabei den Heimbewohnern viele schöne musikalische Momente. Von Melodien quer durch Deutschland und Österreich über Volkslieder bis hin zu alten Schlagern und Evergreens, die die Senioren zurück in ihre Jugend brachten, hatte der herbstliche Nachmittag im idyllischen Garten der Einrichtung einiges zu bieten. Auf der großen Sonnenterrasse, auf Balkonen und Gartenbänken sowie hinter den Fenstern verfolgten die Musikfreunde das breitgefächerte Potpourri heimatlicher Klänge und musikalischer Perlen. Seinen Auftakt nahm dieses - zu Ehren aller älteren Menschen - mit dem Titel "Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren". Gerne stimmten die Bewohner in die altbekannten Lieder mit ein. Es wurde geklatscht und mit den Füßen gewippt.

Für Erheiterung sorgte auch die ein oder andere Anekdote. Einfach mal abschalten und die Seele zu den schönen Klängen baumeln lassen: Ob beim stillschweigenden Zuhören oder beim Mitsingen und Klatschen, die Freude über die mit viel Herzenswärme dargebotene Live-Musik war den Heimbewohnern deutlich anzumerken. Es war eine willkommene Abwechslung, vor allem aber auch ein Lichtblick in einer Zeit, die den Menschen so viel abverlangt. hs