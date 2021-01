Das City-Management Erlangen verlängert den kostenlosen Erlanger Lieferservice "ERliefert" und liefert weiterhin während der gesamten Dauer des Lockdowns für die Erlanger Geschäfte ihre Waren auf Erlanger Stadtgebiet aus. In der ersten Phase der Geschäftsschließungen ab 16. Dezember wurden knapp 90 Bestellungen täglich vom Liefermobil ausgefahren, teilt das City-Management mit.

Nachdem die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern bis einschließlich 31. Januar verlängert wurden, zieht auch das City-Management Erlangen nach und verlängert entsprechend den Aktionszeitraum des Lieferservices. Insbesondere der Lockdown habe zu einer deutlichen Erhöhung der Anzahl an Lieferfahrten geführt.

Im Januar ist das Liefermobil immer Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr für die Kunden und Geschäfte unterwegs. Die Bestellung einer Lieferfahrt erfolgt durch die Geschäfte, telefonisch per Hotline (Telefon 09131/895147, 9 bis 16 Uhr) bzw. online. Einzelhändler informieren sich über das kostenlose Angebot auf www.erliefert.de.

Auch Abholung wieder möglich

Ab Montag, 11. Januar, bietet sich laut Pressemitteilung eine weitere Option an, wie Kunden an ihre Waren kommen. Geschäfte dürfen einen Abholdienst (kontaktlose Übergabe von Waren per Click & Collect) anbieten. Dies ist jedoch an Auflagen gebunden wie ein Schutz- und Hygienekonzept, gestaffelte Zeitfenster zur Abholung und das Tragen von FFP2-Schutzmasken. red