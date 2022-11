Der Lichtenfelser Weihnachtsmarkt und Märchenwald mit seiner großen Kindereisenbahn ist ein Erlebnis und echtes Highlight für Familien mit Kindern in der Vorweihnachtszeit. Vom 25. November bis 23. Dezember zeigen Kunsthandwerker auf dem Lichtenfelser Marktplatz in weihnachtlichem Ambiente ihre selbst hergestellten Artikel.

Buden mit weihnachtlichen Leckereien sorgen für das leibliche Wohl, und Konzerte im Pavillon erfreuen die Gäste mit stimmungsvoller Musik. Auch die urige „Lichtenfelser Stadtalm“ bietet ein abwechslungsreiches Programm und lädt zum Verweilen ein.

Laternenumzug zur Eröffnung

Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes sind von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 13 bis 19 Uhr. Am Freitag, 25. November, sind alle Kinder zur Eröffnung des Märchenwaldes und Weihnachtsmarktes zum großen Laternenumzug eingeladen. Treffpunkt ist vor dem Stadtschloss Lichtenfels in der Stadtknechtsgasse.

Um 17 Uhr startet der Umzug am Stadtschloss. Am Rathaus wird dann der „Countdown“ zum Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung am großen Christbaum heruntergezählt.

Zeitgleich mit dem Laternenumzug öffnen auch die Kunsthandwerker des Weihnachtsmarktes ihre Buden. Vom 25. November bis 8. Dezember wird in diesem Jahr auch eine Gruppe der Korbfachschule Flechtwaren anbieten.

Musik und Kultur

Im Weihnachtspavillon auf dem Marktplatz treten immer freitags um 17.30 Uhr und sonntags um 17 Uhr Chöre, Bands, Bläsergruppen und Ensembles mit zur Jahreszeit passender Musik auf. In der Stadtalm gibt es am Abend Events. Stets gut besucht ist der Marktplatz, wenn von den Lichtenfelser Kindergärten jeweils ein Adventsfenster am Rathaus geöffnet wird.

Die Adventsfensteröffnungen finden in diesem Jahr am Samstag, 26. November, um 17 Uhr und an den folgenden Advents-Freitagen jeweils um 17 Uhr statt.

Am Freitag, 23. Dezember, findet zum Jahresabschluss in der gesamten Innenstadt zwischen Oberem und Unterem Tor der traditionelle Krammarkt statt.

Zu diesem Kult-Event, das schon längst kein Geheimtipp mehr ist, werden wieder tausende Besucher aus der ganzen Region zur „Happy-Christmas-Party“ erwartet. red