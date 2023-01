Die Kultur-Initiative-Staffelstein (KIS) will im Rahmen der Sonderfonds „ Innenstadt beleben“ des Freistaates Bayern Zahlen für einen Adam-Riese-Erlebnispfad vom „Aqua-Riese“ bis zum Rathaus in Bad Staffelstein gestalten. „Die Idee zu großen Zahlen von 0 bis 9 kam mir schon vor einigen Jahren“, so Hermann Hacker – Vorsitzender Kis. „Und nun können wir das Projekt mit Hilfe der Regierung von Oberfranken und dem Sonderfonds der Städtebaumittel angehen“, ergänzt Bürgermeister Mario Schönwald.

Große bunte Ziffern sollen als Wegmarken auf dem neuen „Adam-Riese-Erlebnispfad“ aufgestellt werden, um den Kurbereich noch enger an die Staffelsteiner Innenstadt anzubinden.

Rosi Jörig konnte sich schnell für Bürgerwettbewerb zur Zahlengestaltung begeistern, hatte sie doch bereits 2020 den erfolgreichen Fotowettbewerb für die Kultur-Initiative (Kis) initiiert und umgesetzt. „Zum einen ist der Weg vom Kurbereich in die Innenstadt eine unserer wichtigsten Verbindungen, zum anderen können alle Bad Staffelsteiner sich an diesem Wettbewerb beteiligen“, freut sich die Mitorganisatorin.

Der Fantasie sind keine gestalterischen Grenzen gesetzt. Man sollte jedoch Größe (bis zu fünf Metern) und das angedachte Material berücksichtigen. Die Modelle können als Skizzen mit Wasserfarbe oder Bleistift, aus Knetmasse oder Materialien wie Holz oder Aluminium angefertigt werden. Auch können zu diesem Wettbewerb nur Ideenskizzen eingereicht werden.

Eine Jury wird alle bis zum 31. März eingereichten Ideen auswerten und begutachten, um sie dann in einer Sonderausstellung zu präsentieren. Die Einsender der fünf besten Entwürfe erhalten Gutscheine der Adam-Riese-Unternehmergemeinschaft im Gesamtwert von 600 Euro. red