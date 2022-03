Einen auf einem Behindertenparkplatz vor dem Aldi in der Mainau geparkten blauen VW Golf hat am vergangenen Samstag zwischen 9.15 und 9.45 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert. Es blieben Kratzer an der Heckstoßstange zurück, so dass ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Betäubungsmittel

wirkten noch nach

Am Montagnachmittag wurde ein 31-jähriger Autofahrer in der Bamberger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage gab er an, vor einigen Tagen Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Vortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstagnachmittag wurde ein 41-Jähriger in der Stublanger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit fielen drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein Vortest verlief positiv, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. In der Wohnung des Mannes fand die Polizei zudem noch geringe Mengen Cannabis.

Fahrraddieb wird

in Scheune fündig

Ein unbekannter Täter entwendete irgendwann zwischen dem 20. und 25. Februar ein Mountainbike aus einer versperrten Scheune in der Badgasse. Das grau-schwarze Fahrrad der Marke Trek, Typ Marlin, hat noch einen Zeitwert von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.

Hauswand mit

gelber Farbe besprüht

Ein unbekannter Täter besprühte am Dienstag zwischen 12 und 14.45 Uhr die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Jahnstraße mit gelber Farbe. Sachdienliche Hinweise zum Täter erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol