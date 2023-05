Geh- und Radweg

Dort wo die Zufahrtsstraße zum neuen Baugebiet im Ortsteil Pfaffendorf den Geh- und Radweg kreuzt, mussten Radfahrer eine Zeit lang absteigen. Die Sperrung war nötig geworden, da im Zuge der Straßenbauarbeiten die Querneigung zum Geh- und Radweg steiler geworden war. Inzwischen wurde der Missstand behoben.

Aufkleber auf Verkehrsschildern

Ein bundesweites Phänomen, das auch vor Altenkunstadt nicht haltmacht, ist das Bekleben von Schildern aller Art mit Aufklebern aller Art. Hans-Werner Schuster (CSU) verurteilte die Unsitte und bat darum, die Aufkleber vom Bauhof entfernen zu lassen.

Grundschule

In nichtöffentlicher Sitzung hatte das Gremium im März ein Bündel an Bauarbeiten vergeben, die die Grundschule betreffen.

In einem dritten Bauabschnitt wird die Turnhalle zusammen mit ihren Außenanlagen saniert. Die Heinrich Schmid GmbH & Co. KG aus Grub am Forst dämmt die Außenwände zum Preis von rund 63.000 Euro . Zudem führt sie für rund 25.000 Euro die Innenputz- und Malerarbeiten durch.

Für den Metallbau und die Verglasung der Außenfassade verpflichtete man die JMF Metallbautechnik GmbH aus dem thüringischen Grabfeld. Kostenpunkt hier rund 45.000 Euro

Mit dem Aufstellen des Gerüstes beauftragte man die Eugen Walter GmbH aus Sulzfeld am Main, die der Gemeinde rund 20.000 Euro in Rechnung stellen wird.

Ebenfalls rund 20.000 Euro kostet der Sonnenschutz, für den die Faltenbacher Jalousienbau GmbH & Co. KG aus Erbendorf in der Oberpfalz sorgt.

Ampel und Beleuchtung

Die Bayernwerk Netz GmbH mit Sitz in Kulmbach stellt auf dem Außengelände der Grundschule eine rund 15.000 Euro teure Fußgängerbeleuchtung auf.

Am Fußgängerüberweg in Altenkunstadts neuer Mitte platziert das Unternehmen zum Preis von rund 12.000 Euro eine Straßenlaterne.