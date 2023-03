Wie ein lautstarkes Rockmanifest hallte vor ein paar Jahren der Song „Energy Of Being“ durch den Kronacher „Blueberry Hill Pub “. Die besungene Energie steckte in den Musikern der oberfränkischen Gruppe „Pyra“, wovon sich einer besonders hervortat: Sänger Markus Appelius.

Er ist die personifizierte Rampensau, die sich die Seele aus dem Leib schreit, Luftgitarre ohne Ende spielt, den Fans die Hände schüttelt und auf den Bänken wild gestikulierend herumturnt.

Oberfränkische Rocknacht

Am Samstag, 15. April, weht ab 20 Uhr der Hard-Rock-Vulkan namens „Pyra“ durch die Altenkunstadter Kleinkunstkneipe „Nepomuk“.

„Pyra“ ist nicht die einzige oberfränkische Gruppe, die an diesem Abend zum Tanz auf dem heißen Hard-Rock-Vulkan aufspielt. Top-Band der „Oberfränkischen Rocknacht“ in Altenkunstadt ist der „Vol.beatclub“. Die Band zollt den dänischen Hardrockgiganten „Volbeat“ ihren Tribut, die 2007 vor überschaubarem Publikum auf dem heiligen Rasen des VfB Neuensee abgerockt hatte.

Was ist aus der dänischen Hard-Rock-Truppe geworden? Ein kometenhafter Aufstieg in den Rockolymp folgte. Die Dänenrocker zählen heute zu den weltweit erfolgreichsten Rockbands, die bei Radiosendern wie „Bayern 3“ inzwischen auf Dauerrotation laufen.

Bei den Konzerten der oberfränkischen Tribute-Band hat man den Eindruck als stünde das Original auf der Bühne – dementsprechend ist auch die Stimmung bei den Konzerten, die angesichts bekannter Hits („ Lola Montez “ oder „Heaven Nor Hell“) sehr oft am Überschäumen ist. Begleitet wird sie an diesem Abend von der eingangs erwähnten Rockband „Pyra“, die 2015 bei dem großen Open Air „Die Festung rockt“ auf der Festung Rosenberg in Kronach für erstklassige Stimmung gesorgt hatte.