Ein 69-Jähriger wollte am Freitagnachmittag von der Bushaltestelle in der Stublanger Straße nach links in Richtung Ortsmitte fahren. Dabei übersah er eine 32-jährige Pkw-Fahrerin, die aus der entgegengesetzten Richtung kam. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Leichtsinn bestraft:

Mountainbike weg

Ein Damenmountainbike wurde am Donnerstag in der St.-Veit-Straße entwendet. Es stand unversperrt auf dem Fahrradabstellplatz der Realschule. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Auto brennt aus:

25 000 Euro Schaden

Auf dem Parkplatz der Obermain-Therme brannte am Montagmittag ein Pkw komplett aus. Grund hierfür war vermutlich ein technischer Defekt . Nur durch das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten und der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25 000 Euro.

Auto steht in Flammen :

5000 Euro Schaden

5000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag bei einem Fahrzeugbrand . Nachdem ein 52-Jähriger seinen Suzuki im Keltenring parkte, stellte er fest, dass plötzlich Rauch aus der Motorhaube aufstieg. Schon kurze Zeit später stand das Auto in Flammen . pol