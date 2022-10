Alle vier Feuerwehren der Gemeinde haben erstmals am gleichen Tag die Leistungsprüfung „Löscheinsatz“ in verschiedenen Stufen abgelegt und erfolgreich bestanden.

Nach einer pandemiebedingten Pause konnten die Feuerwehren der Gemeinde Michelau erstmals wieder die Leistungsprüfung ablegen. Im Gewerbegebiet Nord stellten sich daher 28 Feuerwehrler der Abnahme durch die Schiedsrichter, Kreisbrandinspektor Hermann Schuberth, Kreisbrandmeisterin Sigrid Mager, Kreisbrandmeister Tobias Winterbauer sowie die weiteren Schiedsrichter Thomas Müller und Thomas Schwarz.

Bei der Prüfung „Löscheinsatz“ gilt es einen Löschaufbau beim angenommenen Brand eines Nebengebäudes – ohne Menschen oder Tiere in Gefahr – in einer vorgegebenen Sollzeit und möglichst fehlerfrei zu absolvieren, was alle teilnehmenden Feuerwehrangehörige mit Bravour schafften.

Abgelegte Stufen

Von der FF Lettenreuth, Stufe 4 „Gold-Blau“: Jörg Seifert. Stufe 5 „Gold-Grün“: Sascha Karl und Ingemar Tauber.

Von der FF Michelau , Stufe 1 „Bronze“: Justin Bätz, Maurice vom Berg, Lena Rübensaal und Veit Schüfperling. Stufe 2 „Silber“: Julian-André Popp. Stufe 3 „Gold“: Lukas Fischer, Thomas Ruckdäschel und Mario Schaller. Stufe 4 „Gold-Blau“: Sebastian Stettner. Stufe 6 „Gold-Rot“: Stefan Sittig.

Von der FF Neuensee, Stufe 1 „Bronze“: Anna Hofmann, Elena Hofmann, Adrian Krappmann, Larissa Leicht, Hannah Rühr, Sophie Rühr und Maria Schmidt. Stufe 4 „Gold-Blau“: Tobias Bayer und Miriam Winterbauer.

Von der FF Schwürbitz, Stufe 1 „Bronze“: Tim Fischer , Jule Pfaff und Anna Teuchgräber. Stufe 2 „Silber“: Tim Fischer . Stufe 3 „Gold“: Fabian Funk. Stufe 4 „Gold-Blau“: Jonas Heid. red