Der VdK Ebensfeld fährt am Donnerstag, 1. Juni, zum Spargelhof Waltl in Sandlarhanden. Nach einer Führung findet dort auch das Mittagessen statt. Danach ist eine Schifffahrt von Kehlheim nach Kloster Weltenburg, dem Donaudurchbruch entlang, geplant. Die diesjährige Theaterfahrt nach Heldritt zur Waldbühne findet am Sonntag, 18. Juni, statt. Es wird das Lustspiel „Kohlhiesels Töchter“ aufgeführt.

Schlagerstars im Oktober

Für Donnerstag, 29. Juni, ist eine Fahrt in die Oberpfalz mit Besuch des Klosterdorfs Speinshart und einer Führung in der Klosterkirche vorgesehen. Mittagessen im Klostergasthof. Danach wird bei Weiden eine Käserei besucht. Zu allen Fahrten sind auch Nichtmitglieder eingeladen.

Der VdK Reisedienst Feuchtwangen bietet von Donnerstag, 5. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober, eine Fahrt zum Musikherbst am Wilden Kaiser an. Mitwirkende sind Hansi Hinterseer , Howard Carpendale , Malte Kelly, DJ Ötzi , Andy Borg, Giovanni Zarrella , Ronja Forcher, Sonia Liebing.

Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen bei Martina Buhr unter Tel. 09547/8722266 bereits möglich. red