„Ist unser Dorf ein Lebensraum mit Traditionen und Bräuchen, die es zu erhalten und zu pflegen gilt, oder ist unser Dorf nur ein Wohnort ohne Gemeinschaftsgefühl?“ Diese Frage stellen sich in jüngster Zeit die meisten Vorsitzenden der örtlichen Vereine und Gremien . Denn Vereinssterben, immer weniger aktive Mitglieder und kaum Nachwuchs sind die Probleme aller Ortsvereine.

Noch schwerer haben es die kirchlichen Gremien , da die Kirche in vielen Lebensbereichen kaum noch eine Rolle spielt. Um all diesen Aspekten entgegenzuwirken, wollen sich die Ortsvereine und Gremien in Zukunft besser vernetzen und austauschen. Erste Schritte wurden bereits unternommen und ein Veranstaltungskalender erstellt. In dieser Broschüre möchten sich die Lettenreuther und Oberreuther Ortsvereine und Gremien vorstellen.

Sie stellen ihre Highlights im Jahreskalender und die Angebote des Vereins vor. Jugendarbeit sowie wiederkehrende Veranstaltungen, Treffen und Termine können dem Kalender entnommen werden.

Außerdem sind die Kontaktdaten der Vorsitzenden sowie die Vereinsheime angegeben. Die Vereine freuen sich auf die Unterstützung und den Besuch der Bevölkerung, denn alle Aktivitäten werden monatlich aufgelistet. Die Vereinsvorstände möchten mit diesem Kalender nicht nur für ihre Veranstaltungen werben, sondern hoffen, die Neugier der Bürgerinnen und Bürger zu wecken, um das Dorfleben zu beleben. red