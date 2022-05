Zum dritten Mal in Folge zeichnete das Magazin „ Focus “ den Kutzenberger Lungenfacharzt Dr. Hanno Thiele aus. Der Spezialist für Atemwegs- und Lungenerkrankungen arbeitet am Ambulanten Behandlungszentrum Obermain, dem medizinischen Versorgungszentrum des Bezirks Oberfranken (GeBO) im Bezirksklinikums Obermain in Kutzenberg und ist auf die Diagnostik und Therapie von pneumologischen und rheumatologischen Krankheitsbildern spezialisiert. Focus bewertete u.a. Patientenzufriedenheit, Arztempfehlungen, fachliche Erfahrung und Patientenservice. red