Ein staatlicher Ehrungsabend für verdiente Feuerwehrleute fand kürzlich in der Aula des historischen Rathauses in Marktzeuln statt. Dabei wurden acht Feuerwehrkameraden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Freistaates Bayern geehrt.

Hohes Engagement

Bürgermeister und Hausherr Gregor Friedlein-Zech lobte das große Engagement der Wehren in Marktzeuln und Horb und sicherte die volle Unterstützung der Kommune in allen Belangen des Brand- und Katastrophenschutzes zu.

Kreisbrandrat Timm Vogler bezeichnete das ehrenamtliche Engagement als gelebte Mitverantwortung des Einzelnen für den Nächsten. Die Kameraden, die heute diese hohe Auszeichnung bekommen, stünden stellvertretend auch für viele andere. Gern nehme er die Feierstunde zum Anlass, nicht nur den geehrten, sondern allen Feuerwehrfrauen und -männern im Landkreis zu danken für ihre umfangreichen, vielseitigen und mitunter schwierigen Pflichten.

Die Auszeichnungen der verdienten Aktiven nahm Sachgebietsleiter Achim Liesaus in Vertretung von Landrat Christian Meißner vor. Für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten folgende Kameraden das Ehrenzeichen in Silber: Christian Betz (Horb), Peter Rose, Bernhard Schmitt und Volker Schmitt (alle Marktzeuln ). Für 40 Jahre wurden mit dem Ehrenzeichen in Gold geehrt: Dieter Kestel und Thomas Krapp von der FFW Horb sowie Thomas Klemenz von der FFW Marktzeuln .

Seit 50 Jahren aktiv

Für 50 Jahre aktive Dienstzeit erhielt das große Ehrenzeichen in Gold schließlich der Feuerwehrseelsorger Alfred Bernhard von der FFW Marktzeuln . Ein ganz besonderes Vorbild sei Bernhard und man könne sich nur wünschen, dass viele Kameraden dies als Beispiel nähmen und man noch oft solche Auszeichnungen vergeben könne. Heinz Fischer