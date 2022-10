Kürzlich sind 41 Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau aus den 21 freiwilligen Feuerwehren des Stadtgebietes von Bad Staffelstein bei einer gemeinsamen Festveranstaltung in der Adam-Riese-Halle mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25, 40 und 50 Jahre ausgezeichnet worden. Gemeinsam mit Kreisbrandrat Timm Vogler, dem stellvertretenden Landrat Helmut Fischer sowie den drei Bürgermeistern der Stadt Bad Staffelstein Mario Schönwald (FW), Holger Then (JB) und Dieter Leicht (SPD) wurden die Auszeichnungen vorgenommen.

Mit der Feier werde der ehrenamtliche Einsatz langjährig aktiver Feuerwehrleute gewürdigt, betonte Bürgermeister Mario Schönwald, selbst aktiver Feuerwehrkamerad, bei der Begrüßung. Es sei nicht selbstverständlich, was die Feuerwehrleute für ihre Mitmenschen leisten. Ob bei Tag oder Nacht, wann immer ihre Hilfe gebraucht werde, stehe die Feuerwehr zur Verfügung. Dem gelte sein großer Respekt, seine hohe Anerkennung und sein herzlicher Dank.

Viele Jahre aktiver Dienst

So wurde das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Dienstzeit an Dietmar Behringer, Andreas Bieger (beide FF Bad Staffelstein ), Stefan Schorn (FF Frauendorf), Johannes Leicht, Steffen Schramm (beide FF Nedensdorf), Michael Dusold, Florian Huber, Steffen Huber, Christian Landvogt, Sven Stöckert, Markus Zipfel (alle FF Schwabthal), Benedikt Spörl (FF Stadel), Manuel Dinkel, Markus Engert, Klaus Fischer , Christian Stark (alle FF Stublang), Holger Knipper, Markus Lämmlein, Peter Schwarz (alle FF Unterzettlitz), Gertraud Baumann und Thomas Böhmer (FF Wiesen) verliehen.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktive Dienstzeit erhielten Wolfgang Hellmuth (FF Bad Staffelstein ), Peter Senger (FF Frauendorf), Josef Kunzelmann (FF Kümmersreuth), Karl-Heinz Geldner (FF Nedensdorf), Gerhard Büttner (FF Püchitz), Alfred Schnappauf (FF Schwabthal), Johann Dinkel (FF Serkendorf), Axel Jörig (FF Stadel), Thomas Hümmer, Siegfried Reinhardt, Günter Senger (alle FF Stublang), Roland Sahr (FF Unnersdorf), Michael Eberth, Günter Lohneis (beide FF Unterzettlitz), Norbert Baumann, Karl-Heinz Jäger, Engelbert Lieb, Jürgen Utz (alle FF Wiesen), Peter Quinger, Thomas Quinger und Winfried Graß (alle FF Zilgendorf).

Zwei besondere Jubilare

Das große Ehrenabzeichen für 50 Jahre aktive Dienstzeit bekamen dann die beiden Vollblut-Feuerwehrler Heinrich Gründel und Alfons Schaller (beide FF Frauendorf) überreicht. gkle