„Großartige Vorbilder und innovative, demografie-angepasste Wohnformen im ländlichen Raum “ – mit dieser Begründung wurden die Projekte der Ebensfelder Raab-Baugesellschaft vom bayerischen Heimatminister Albert Füracker ausgezeichnet. So wurden laut Pressemitteilung des Landratsamtes etwa in Altenkunstadt und in Bad Staffelstein in den vergangenen Jahren barrierefreie Wohngebäude vor allem für Senioren, mit Tagespflege oder eine Demenz-WG und Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen oder Menschen mit Handicap errichtet.

Landrat ist stolz

„Wichtig ist“, so Landrat Christian Meißner , „dass die Firma Raab mit diesen Wohnformen experimentiert, um herauszufinden, welche Kombination die beste Lösung vor Ort bringt. Zugleich ist dies auch ein Vorbild für andere Firmen.“ Es erfülle ihn mit Stolz und Dankbarkeit, dass ein heimisches Bauunternehmen quasi mit zu den „Schrittmachern in Sachen neuer Wohnformen“ zählt. Im ländlichen Raum , wie in unserem Landkreis Lichtenfels, brauchen wir individuelle Lösungen, die auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern angenommen werden. Und dies ist von der Firma Raab vorbildlich umgesetzt“, so der Landkreischef „Die drei Säulen der Nachhaltigkeit − Ökologie, Ökonomie und Soziales − in Einklang zu bringen, ist unser Antrieb für solche Bauprojekte“, betonte Gisela Raab, Geschäftsführerin des Unternehmens. red