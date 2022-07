Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Geutenreuth standen vor allem Neuwahlen . Kommandant Alexander Hofmann konnte zudem einen sehr detaillierten Bericht vorlegen. So habe die Geutenreuther Wehr aktuell 25 aktive Mitglieder, sechs davon sind weiblich.Von der Jugendwehr sei im letzten Jahr Luca Bäuerle aufgerückt und Luis Strömsdörfer sei in die Wehr zurückgekehrt. Einsätze gab es seit 2020/21 sieben. Sehr zufrieden zeigte sich auch Alexander Hofmann in seiner Eigenschaft als Jugendbeauftragter.

Wichtigkeit der Ortswehren

Vor den Neuwahlen brachte Bürgermeister Michael Zapf die Wichtigkeit der Ortswehren zur Sprache. Allein schon wegen der Ortskenntnis wären sie im Ernstfall ganz wichtig. Es sei auch gut, dass in den Wehren wie auch hier in Geutenreuth die Eigeninitiative eine große Rolle spiele. „Katastrophen kennen keine Uhrzeit und so auch die dann nötigen Einsätze nicht“, mahnte Zapf. So sei für die Bürger im Notfall immer Hilfe gewährleistet. Dafür müsse die Gesellschaft mehr als dankbar sein.

Digitalisierung der Alarmierung

Kreisbrandmeister Matthias Müller freute sich ebenfalls über das Engagement der Geutenreuther Wehr. Er wies auf die anstehende Digitalisierung im Alarmierungsbereich hin. Ebenso auf die Handy-Alarmierungs-App „Alamos“, die bereits im Test ist und schon jetzt als Supersache angesehen werden könne. In beiden Fällen werde eine bessere Koordination entstehen.

Fortgeführt werden auch die Besichtigungen der Feuerwehren. Im Stadtbereich soll es alljährlich vier bis fünf davon geben. Der Aufbau dafür werde konstruktiver sein. Er bat Wehren wie Einwohner – wenn es nötig ist – Nutzfeuermeldungen in der Stadt zu machen. Die Bedarfsplanungen sollen für die nächsten fünf Jahre wieder aufgenommen werden.

Er dankte in diesem Zusammengang auch der Stadt Weismain die für die Erweiterung von Ausrüstungen der Wehren immer ein offenes Ohr habe. Geplant sei zudem eine Feuerschutzwoche im September im Rahmen der bayernweiten Aktion: „Nacht der Feuerwehren“.

Vorstand bestätigt

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Kommandant Alexander Hofmann und Vorsitzender Ingo Bäuerlein bestätigt. Ebenfalls zum Gremium gehören fortan: zweiter Kommandant Johannes Hühnlein, zweite Vorsitzende Laura Herold, Finanzverwalter Bernd Motschenbacher, Schriftführerin Martina Weiß, Jugendwart Alexander Hoffmann , Frauenbeauftragte Laura Herold, Gerätewart Jürgen Bienlein und die , Kassenprüfer Michael Löhlein und Heinz Merkel. rd