In der Tourismusregion Obermain-Jura ist ordentlich was los - und das wollen die Verantwortlichen auch zeigen. Mit dem neuen Weblog informiert die Tourismusregion Obermain-Jura ab sofort digital und in lebendigem Design über Freizeitmöglichkeiten, heimische Produkte, besondere Orte und die Kelten .

Unterhaltsam und lebendig

Dabei wird über aktuelle Themen gesprochen, es gibt neueste Informationen, Einheimische und Experten werden vorgestellt. Die Tourismusregion öffnet Türen und führt in unbekannte Ecken - auf unterhaltsame und lebendige Art und Weise. Der Blog stellt verschiedene Kategorien in den Mittelpunkt und informiert Gäste und Einheimische über aktive Freizeit(möglichkeiten): Egal, ob zu Fuß, mit dem Rad, entspannt am See oder sportlich beim Klettern - hier gibt es wertvolle Tipps die Region zwischen Main und Jura aktiv zu erleben.

Besondere Orte voller Geschichte und Geschichten: ein herrlicher Aussichtspunkt , eine romantische Übernachtungsmöglichkeit oder der Biergarten an der Ecke - Orte, die Urlaubsstimmung garantieren und die Zeit im Obermain-Jura unvergesslich machen.

Heimische Produkte "made in Obermain-Jura": Vorgestellt werden kreative Personen, lokale Einkaufsmöglichkeiten, ausgefallene Produkte und typisch regionale Spezialitäten - zum Verschenken oder zum Genießen.

Die Kelten , einst mächtiges Volk am Obermain und deshalb auch heute allgegenwärtig: Egal, ob Grabungsstätte, Lehrpfad oder Keltenspielplatz - das Thema Kelten bewegt und darf natürlich nicht fehlen. Um die gesamte Palette an Themen abzudecken, kommen ganz unterschiedliche Autoren, " Blogger ", zu Wort. Sie sammeln Informationen, interviewen Menschen und sind in der Region unterwegs - auf der Suche nach neuen Themen. So bleibt der Blog lebendig und informativ.

" Winterspaß am Obermain", "Orientierungshilfen mit dem Smartphone", "Biergenuss zwischen Main und Jura" oder Freizeittipps zu Corona-Zeiten - die aktuellen Themen sind vielfältig und spannend. Abrufbar sind sie unter www.blog.obermain-jura.de. red