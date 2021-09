Gerade in ländlichen Gebieten schließen aus unterschiedlichen Gründen, beispielsweise in Ermangelung von Nachfolgern, immer öfter die Gastwirtschaften, und Vereine haben deswegen keine Heimat mehr. Auch im Burgkunstadter Ortsteil Kirchlein ist das so.

Doch dort wird gegengesteuert und das Obergeschoss des Feuerwehrhauses zu einem Gesellschaftsraum für die Kirchleiner Bevölkerung ausgebaut. Förderungsfähig ist dies im Rahmen der Dorferneuerung. Die Baukosten dürften sich um die 90 000 Euro bewegen, sagte Stadtbaumeister Markus Pülz bei einem Ortstermin. Bis jetzt wurden die Dachfenster eingebaut und die Trockenbauarbeiten sowie Wasser- und Kanalanschlüsse ausgeführt, so Fachplaner Norbert Henkel. Als Nächstes stehen Estrich-Arbeiten und die Einlassung der Fußbodenheizung an.

Auch Günther Eber von der Teilnehmergemeinschaft-Dorferneuerung und Bürgermeisterin Christine Frieß ( CSU ) zeigten sich erfreut über die Fortschritte. Sie lobte dabei die Eigeninitiative der Kirchleiner Bürger , die auch weiter nötig sein werde. Daher sei die Hoffnung berechtigt, dass im nächsten Frühjahr die Räume bezugsfertig sind. rdi