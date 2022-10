Nachwuchsprobleme gibt es in vielen Vereinen − auch bei der Freiwilligen Feuerwehr . In Marktgraitz arbeiten die Brandbekämpfer unentwegt daran, dieses Problem zu beheben. „Wenn du zwischen sechs und 65 bist und Lust hast, anderen zu helfen, dich weiterzubilden und neue Freunde kennenzulernen dann komm doch einfach mal bei uns vorbei“, machen die Marktgraitzer öffentlich Werbung auf Plakaten und ihrer Internetplattform.

In Marktgraitz ist man dabei schon sehr aktiv, denn los geht es im Feuerwehrwesen schon mit den Jüngsten bei der Kindergruppe „Graatzer Löschzwerge“. Wenn diese dann alt genug sind, geht es weiter mit der Jugendfeuerwehr . Dort beginnt dann die Ausbildung. Um die erworbenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, gibt es verschiedene Prüfungen, wie etwa die „Jugendflamme“. Hierbei werden grundsätzliche Fähigkeiten des Feuerwehrdienstes geprüft. Die Jugendflamme hat mehrere Stufen mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Mit Roland Dauer war wie bei Leistungsabnahmen Erwachsener gar ein richtiger Schiedsrichter da, um die Prüfung abzunehmen. Los ging es damit, einen Notruf richtig abzusetzen. Das Beispiel dafür waren zwei verunglückte Fahrradfahrer. Zunächst die 112 wählen. Den eigenen Namen durchgeben und wo der Unfall geschehen ist. An die andere Seite der Leitung mögliche und ersichtliche Verletzungen mitteilen und am Unfallort warten bis Hilfe kommt. Dabei aber nicht die nötige Selbstsicherung vergessen.

Knoten und Stiche

Die nächste Aufgabe war, Knoten und Stiche selbst durchzuführen und zu erklären. Etwas kniffliger war dann das Anbringen zur Wasserentnahme eines Standrohres an einem Unterflurhydranten. So musste an angebrachten Schildern erkannt werden, wo sich dieser befindet. Dann mussten der Deckel des Unterflurhydranten entfernt und das Standrohr angekuppelt werden, um Wasser zu entnehmen.

Sehr interessant war dann der Test über das Wissen des FFW Fahrzeuges in Marktgraitz . Sieben Rolltore hat das Fahrzeug und dahinter verstecken sich viele Schubladen, in denen Löschmaterial aufbewahrt wird. Die Kids hatten damit keinerlei Probleme. Dies stellte auch Kommandant Thomas Müller erfreut fest. Selbst langjährigen Feuerwehrleuten gelingt dies manchmal nicht auf Anhieb, erklärte er dazu. Höhepunkt der Jugendflamme Leistungsprüfung war für die jungen Teilnehmer ein Löschangriff. Unterstützt von drei Erwachsenen Feuerwehrmännern zeigten sie ihr Können. Nach sehr kurzer Zeit hieß es „Wasser Marsch“ aus drei Strahlrohren. Es hat alles klasse funktioniert, lobte Schiedsrichter Roland Dauer. Unter Beifall der vielen Eltern und Schaulustiger überreichte er den neun Prüflingen ihre Urkunde und Anstecker. Roland Dietz