Vor Kurzem legten die Kids der Kinderfeuerwehr ihre Prüfung für die „Kinderflamme“ ab. Dies ist eine Auszeichnung für Mitglieder der Kinderfeuerwehren in Bayern in Form eines Pins und einer Urkunde. Durch die verschiedenen Aufgaben werden die Kinder spielerisch an die Feuerwehr herangeführt.

Wichtig dabei ist, dass der Spaß im Vordergrund steht, denn die Kinderflamme soll eine Anerkennung und Motivation der erworbenen Kompetenzen sein. Dabei sind die Aufgaben vom Schwierigkeitsgrad in drei Altersstufen eingeteilt.

Fünf Aufgabenbereiche

In jeder Stufe mussten fünf verschiedene Aufgabenbereiche absolviert werden. Die Betreuer vermittelten den Kindern in den Bereichen Feuerwehraufgabe, Brandschutzerziehung, Erste Hilfe, einer Teamaufgabe und einem Fragebogen zur Feuerwehr das nötige Wissen.

Im Bereich „Aufgabe der Feuerwehr “ mussten die Tätigkeiten Löschen, Retten, Schützen und Bergen richtig zugeordnet werden.

Die Brandschutzerziehung umfasste das Thema Gefahren erkennen, um einen Brand zu vermeiden, wie zum Beispiel eine Kerze nicht unbeaufsichtigt brennen zu lassen.

In Sachen Erste Hilfe lernten die Kinder , wie man eine bewusstlose Person in die stabile Seitenlage bringt.

Bei der Teamaufgabe mussten die Kids gemeinsam einen Tischtennisball durch einen Schlauch bringen, hierbei waren Geschicklichkeit und Teamarbeit gefragt.

Ein Fragebogen mit Fragen zu Feuerwehr und Erster Hilfe rundete den Test ab. red