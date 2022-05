Zum Tag der offenen Tür hatte die Adam-Riese-Schule Bad Staffelstein eingeladen. Schülerinnen und Schüler , Eltern, Ehrengäste , Ehemalige und Freunde der Schule waren gekommen, um das renovierte Schulhaus nach vierjähriger Umbauphase und die kreativen Schülerprojekte zu bewundern.

Schulleiterin Astrid Balzar freute sich in ihrer Begrüßung, dass der Umbau nun nahezu vollständig abgeschlossen sei. Die Grund- und Mittelschule verfüge heute über beste Lern- und Betreuungsbedingungen, modernste Technik, Barrierefreiheit, hervorragende Lüftungs- und Akustiksysteme und eine ansprechende Optik. Im Zuge der Generalsanierung wurden auch durch Gelder der Stadt und des Bildungspakets des Freistaats in allen Klassenzimmern digitale Tafeln angeschafft. So lernen schon die Kleinsten mit den neuen Medien umzugehen.

Nach der Ansprache sangen die Schüler der Klassen 5a, 5b und 6a unter der Leitung von Kathrin Fritz das Lied „Salibonani“. Eingebettet war der Tag der offenen Tür in die Projektwoche der Adam-Riese-Schule „Alltagskompetenzen vermitteln – Auf das Leben vorbereiten“. So warteten hinter jeder Klassenzimmertür Projekte, die sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Ernährung, Gesundheit, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten, Haushaltsführung und Umweltverhalten beschäftigten.

Die Klasse 1a präsentierte eine selbst gebaute Stadt aus alten Papierrollen und lud im Sinne des Ressourcenschutz und Abfallvermeidens zum Upcycling ein. In der Klasse 1b durfte im grünen Klassenzimmer Butterbrot mit selbst angebauter Kresse probiert werden. Auch in den dritten Klassen stand eine gesunde Ernährung im Mittelpunkt. Erst kürzlich hatten alle Drittklässler den Ernährungsführerschein bestanden. Die Klasse 2a beschäftigte sich mit artgerechter Tierhaltung.

Die Planung einer bevorstehenden Selbstversorgerwoche in Schönstatt stand bei der 4a im Mittelpunkt. Die Klasse 4b wies am Flohmarktstand auf nachhaltiges Verhalten beim Konsum hin.

Auch die Mittelschule zeigte gelungene Beispiele des Upcyclings. So wurden Taschen aus alten T-Shirts erstellt, Insektenhotels aus Blechdosen gebastelt und Gießkannen sowie Stifteboxen aus leeren Milchkartons gestaltet. Die Klasse 7a verkaufte leckere Kuchen im Glas. Die Klasse 8a präsentierte Tipps und Tricks, Dinge zu reparieren oder anderweitig zu verwenden, anstatt sie zu entsorgen. Die Klasse 8b zeigte die Ausstellung Berge des Lebens, die Klasse 9a eine Ausstellung zur Handyentwicklung. Zudem informierten die Jugendlichen zu Projekten rund um Suchtprävention und Alkoholmissbrauch. So wurden leckere Fruchtcocktails angeboten, der Elternbeirat servierte ebenfalls erfrischende antialkoholische Cocktails, und auch in der Schulküche gab es köstliche selbstgemachte Kräuterlimonade. Die Banner „HALT im Landkreis Lichtenfels“ und „Unser Landkreis Lichtenfels gemeinsam gegen Drogen schmückten die neu renovierte Schulfassade schon von außen.

In der neuen Schulküche hatte Lehrerin Cornelia Rudolph-Bittner essbare Blüten ausgestellt und daraus Leckereien zum Probieren zubereitet. Highlight des Tages war bei vielen Kindern und Erwachsenen die von Melanie Schäffer erstellte Schulhausrallye, bei der es dank einiger Sponsoren (Stadt Bad Staffelstein , Bäckerei Mayr, Café Schäfer, Waldklettergarten Banz, Badesee Bad Staffelstein , Aqua Riese, Freizeit GmbH Bad Staffelstein ) attraktive Preise zu gewinnen gab. red