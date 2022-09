Mit Erfolg legte die freiwillige Feuerwehr Lahm das Leistungsabzeichen „Die Gruppe im Löscheinsatz“ in den Stufen Bronze über Gold bis Gold-Rot ab. Vor den kritischen Augen von Kreisbrandmeister Alexander Klose, Kreisbrandmeister Matthias Müller und Kreisbrandinspektor Hermann Schuberth zeigte die Ortswehr, dass sie für den Brandschutz gut gerüstet ist.

Im praktischen Teil überzeugt

Im praktischen Teil musste eine Schlauchleitung sowie eine Saugleitung zusammengebaut und in Betrieb genommen werden. Daneben zeigten die Feuerwehrkameraden bei Stichen und Knoten unter Zeitvorgabe ihr Können.

Ab Stufe drei mussten sie Zusatzaufgaben erfüllen, in Stufe drei zur Gerätekunde, in Stufe vier zur Ersten Hilfe, in Stufe fünf zum Erkennen von Gefahrgut- und Hinweiszeichen sowie bei Stufe sechs Testfragen beantworten. All diese Aufgaben meisterten die Feuerwehrkameraden souverän. Kreisbrandinspektor Schuberth dankte für die Einsatzbereitschaft und die Übungsbereitschaft. Weiterhin lobte er die gezeigte Leistung und überreichte die Abzeichen.

Feuerwehrreferent Otto Dinkel bedankte sich bei der Mannschaft für das erfolgreiche Ablegen der Prüfung. Stadtrat Johannes Oppel fieberte als ehemaliger Kommandant besonders mit und bedankte sich am Ende bei allen für ihr ehrenamtliches Engagement. gkle