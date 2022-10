Bei der Kommandantenwahl der freiwilligen Feuerwehr wurde der bisherige Kommandant Benedikt Zurek wiedergewählt, während Florian Hellmuth zum neuen Stellvertreter bestimmt wurde.

Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Oberlangheim , Josef Dinkel, konnte zu der Versammlung 21 aktive und damit wahlberechtigte Feuerwehrleute begrüßen. Horst Sünkel, zuständig für das Feuerwehrwesen der Stadt, und Michaela Kellner von der Stadtverwaltung waren als Wahlleiter und Schriftführerin für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl verantwortlich, die nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz alle sechs Jahre vorgeschrieben ist.

Bedarfsplan weit fortgeschritten

Horst Sünkel betonte, dass die Bearbeitung des Feuerwehrbedarfsplanes schon weit fortgeschritten sei und dieser voraussichtlich in der Stadtratssitzung im Januar 2023 verabschiedet werden soll.

Bei der geheimen Wahl wurde der seit 2016 amtierende Kommandant Benedikt Zurek, der auch schon in der Periode davor seit September 2010 an der Seite des Kommandanten Peter Treubel stellvertretender Kommandant war, ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt. Da sich der bisherige stellvertretende Kommandant Steve Ahles aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellte, wählten die 21 Aktiven Florian Hellmuth zum stellvertretenden Kommandanten . thi