Als Irene Steiner in der Kindertagesstätte "Haus Löwenzahn" zu arbeiten begonnen hatte, trug diese noch den Namen "Evangelischer Kindergarten Schney ". Nun sollte es nach 40 Dienstjahren eigentlich ein Jubiläum werden, doch es wurde eine Jubiläums- und Abschiedsfeier: Irene Steiner wurde von den Kindern , ihren Kolleginnen und zwei Vertretern des Elternbeirates feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

Die Kinder ihrer Gruppe stellten, als Bäcker verkleidet, in einem Spiel das Kuchenbacken dar und zauberten am Ende aus dem Spielzeugbackofen einen Abschieds-Schokoladengugelhupf für ihre Erzieherin heraus, der verlockend duftete. Viele Rosen, die ihr die Kinder übergaben, wurden zu einem Strauß.

Von ihren Kolleginnen erhielt Steiner eine "Für-Dich-Box", die ihr den Einstieg in den Ruhestand erleichtern soll, und Genussgutscheine. In einem "Danke, dass ...-Buch", das ihre Kolleginnen für sie gestaltet haben, werden viele Gründe aufgezählt, sich bei der langjährigen Mitarbeiterin der Kita zu bedanken. Und auch ein Anleitungsbuch "Einstieg in den Ruhestand " gab es für sie.

Gerne hätte Irene Steiner gewusst, wie viele Kinder sie in den letzten 40 Jahre in der Einrichtung begleitet hat. "Doch das konnte leider nicht herausgefunden werden, da es vor 20 Jahren noch keine Computer gab und wenig alte Aufzeichnungen", erwähnte Leiterin Manuela Dorst. "Stattdessen haben wir alle Kolleginnen herausgefunden, mit denen Irene in all den Jahren zusammengearbeitet hat. Und das waren mehr als 50."

Irene Steiner wird der Einrichtung noch eine ganze Weile als Oma erhalten bleiben und so die Kinder und Eltern weiterhin sehen. Am gleichen Abend erfolgte die Verabschiedung und Ehrung für 40-jährigen Dienst in der Kirche durch Pfarrerin Tanja Vincent. Diese überreichte Irene Steiner ein Holzkreuz mit Dankesworten. red