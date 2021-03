Wie viele andere Vereine ist auch die Seniorengemeinschaft für den Landkreis Lichtenfels durch die schon seit fast einem Jahr andauernde Corona-Pandemie in ihren Aktivitäten etwas eingeschränkt. Trotzdem wurden im Jahr 2020 knapp 900 Unterstützungsleistungen von 33 Mitgliedern erbracht. Obwohl der Verein erst vor knapp fünf Jahren, nämlich am 17. März 2016, gegründet wurde, hat er schon viel erreicht und sich zu einem großen Verein mit 345 Mitgliedern entwickelt.

Der Name " Seniorengemeinschaft " hat es allerdings mit sich gebracht, dass sich kaum jüngere Menschen für den Verein interessieren. Über Mitglieder aller Altersstufen würde sich die Organisation sehr freuen, betonte Monika Faber, die mit Dieter Erbse dem Verein gleichberechtigt vorsteht. Vor allem jüngere Helfer würden dringend benötigt, aber auch passive Unterstützer, die mit ihren Mitgliedsbeitrag die Ziele der Gemeinschaft fördern. Erfreulicherweise fand der Verein durch Spenden einiger Mitglieder und eine größere finanzielle Zuwendung der Firma Scerox aus Redwitz in der Corona-Zeit Unterstützung.

Der eigentliche Zweck des gemeinnützigen Vereins sei es, dass sich die Mitglieder mit alltäglichen Hilfen gegenseitig unterstützen, hob Monika Faber hervor. Sie können sich mit ihren eigenen Fähigkeiten zum Wohle aller einbringen und sich dadurch gegenseitig unterstützen und lange ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung führen. Damit sei die Seniorengemeinschaft eine hilfreiche Ergänzung zu den Leistungen von Pflegediensten , Handwerkern oder Beförderungsunternehmen. In gewohnter Umgebung sollen eigene kleine Defizite bei Hausarbeiten, Gartenpflege (zum Beispiel Rasenmähen ), Behördengängen, kleinen handwerklichen Tätigkeiten, technischen Problemen oder Besorgungsfahrten (Wocheneinkauf, Begleitung zum Arzt) durch die Hilfe der Vereinsmitglieder ausgeglichen werden. "Im Verein wird das bürgerliche Engagement durch die Hilfe in Gegenseitigkeit gelebt", unterstrich Faber. Entsprechend dem Motto "Hilfe von Senioren für Senioren " schlössen sich Bürger mit gleichen Interessen zusammen, wobei kein Mitglied dem Zwang der Hilfe unterliege.

Auch während der Corona-Pandemie fanden Hilfeleistungen unter den Mitgliedern so weit wie möglich statt. Allerdings mussten die vorher angebotenen Aktivitäten wie Infoveranstaltungen zu seniorenspezifischen Themen, Austauschtreffen der Helfer, die Jahresabschlussfeier und Ähnliches coronabedingt ausgesetzt werden.

Claudia Piglmann ist seit knapp zwei Jahren als Büroangestellte für den Verein tätig. Das Büro ist montags und dienstags von 9 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr besetzt. Während der Pandemie erledigt Claudia Piglmann anfallende Büroarbeiten von zu Hause aus und ist auch erste Ansprechpartnerin für die telefonische Vermittlung von Hilfeleistungen. Täglich von Montag bis Freitag können Mitglieder der Seniorengemeinschaft von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 09571/8968400 bei Bedarf Hilfestellung oder auch Beratung anfordern. Eine der zurzeit meistgefragten Unterstützungen ist die Hilfestellung bei Impfanmeldungen sowie die Begleitung zum Impfzentrum . Auf Wunsch werden die Impfwilligen hingebracht und auch wieder nach Hause gefahren. thi