Das gab es in der über 90-jährigen Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Serkendorf noch nie. Vor kurzem stellten sich erstmals zwei Gruppen der Ortswehr zur Leistungsprüfung „Gruppe im Löscheinsatz“. Unter den Augen der Schiedsrichterin Christina Vogel, dem Schiedsrichter Thomas Schwarz, Kreisbrandmeister Tino Schamberger sowie Kreisbrandinspektor Siegfried Hammrich zeigten sie eine hervorragende Leistung.

Können unter Beweis stellen

Zunächst musste jeder Teilnehmer der verschiedenen Positionen wie Angriffstrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp oder Melder sein Können bei Stichen und Knoten unter Beweis stellen. Diejenigen, die bereits in den vergangenen Jahren ein Leistungsabzeichen erworben hatten, mussten noch Zusatzaufgaben lösen. „Brand eines Gebäudes – keine Menschen und Tiere in Gefahr!“ lautete der Einsatzbefehl der Gruppenführer zur nun bevorstehenden Einsatzübung. So mussten die Floriansjünger unter Zeitvorgabe eine Wasserversorgung aus der „Döberten“ aufbauen und den angenommenen Brand bekämpfen. Diese Aufgaben meisterte die Gruppe souverän.

Auch etliche Bewohner aus den „oberen Dörfern“ sowie der Zweite Bürgermeister Holger Then konnten sich von der hervorragenden Leistung der Feuerwehrleute überzeugen.

Einmal auch Gold-Rot

Im Anschluss lobte KBI Hammrich die gezeigte Leistung und überreichte viermal Bronze, einmal Silber, dreimal Gold und einmal Gold-Blau an die Kameraden der Feuerwehr Serkendorf. Von der Uetzinger Wehr durfte Cornelia Betz das Abzeichen Gold-Rot entgegennehmen.

Der Zweite Bürgermeister dankte im Namen der Stadt Bad Staffelstein . Er freute sich, dass der Brandschutz in den „oberen Dörfern“ gewährleistet ist. gkle