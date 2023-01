Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Uetzing standen neben den Berichten des Vorstandes und des Kommandanten auch Neuaufnahmen sowie die Vorbereitungen zum 150-jährigen Gründungsfest vom 11. bis 14. Mai 2023 auf dem Programm. Hierzu hat der Festausschussvorsitzende Marcus Ultsch über den aktuellen Stand informiert.

Am 6. Mai soll das Festzelt aufgebaut werden. Das Fest beginnt am Donnerstag mit einem Ehrungsabend mit Zapfenstreich und endet am Festsonntag mit dem großen Festumzug durch Uetzing . Die Freiwillige Feuerwehr Uetzing wird auch den Kreisfeuerwehrtag 2023 ausrichten.

Sechs neue Feuerwehrler

Kommandant Thomas Schwarz berichtete von insgesamt 68 Übungen sowie von 29 Einsätzen der 80 Dienstleistenden im Jahr 2022.

Anschließend nahmen die Kommandanten Thomas Schwarz und Bernd Schramm per Handschlag Kyara Dinkel, Julian Gehringer, Lars Dinkel, Luca Dinkel, Jakob Weis und Jakob Wudy in die Wehr auf.

Jugendwart Patrick Balik berichtete von zehn Jugendlichen der Jugendfeuerwehr , die an 25 Übungen teilnahmen. Zudem informierte er die Anwesenden über die Gründung einer Kinderfeuerwehr am 28. Januar. Bereits im Oktober 2022 fanden erste Gespräche mit der Kreisbrandmeisterin Sigrid Mager wegen der Gründung statt. Im Dezember gab es einen Infoabend für die Eltern.

In seinen Grußworten sprach Bürgermeister Mario Schönwald von einem sehr ereignisreichen Jahr für die Ortswehr.

Für die Ausbildung der Jugendlichen aus den „oberen Dörfern“ und die gute Zusammenarbeit bedankte sich Vorsitzender Florian Zurek von der Serkendorfer Wehr.

Jonathan Kellner bedankte sich bei den Einsatzkräften, die beim Scheunenbrand im Oktober Schlimmeres verhindert haben. gkle