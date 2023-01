Rückblickend war 1983 ein tolles Jahr für die Feuerwehr im Ebensfelder Gemeindeteil.

Jede Menge Neuzugänge gab es damals für den Feuerwehrverein zu verzeichnen. Viele davon sind ihrer Wehr treu bis heute geblieben.

Dafür hat es bei der Hauptversammlung nun den Lohn gegeben: Horst Amon, Dieter Wolfram, Gerd Funk, Georg-Wagner Baumeister und Thomas Dusold sind mit einer Ehrenurkunde für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet worden.

Langjährige Vereinszugehörigkeit

Noch ein bisschen mehr der Ehre gab es für Erwin Wolfram, der 16 Jahre als Kassier tätig ist und Martin Endres.

Die beiden bekamen für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit und ihr großes Engagement die Auszeichnung als Ehrenmitglied verliehen.

Bei der Versammlung verhindert waren Rainer Hofmann, Harald Meixner, Gerhard Lempa, Lorenz Müller und Georg Hagel. Sie erhalten ihre Urkunde für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit zu einem späteren Zeitpunkt.

Aus Sicht der aktiven Mannschaft berichtete Kommandant Martin Schmidt von einem entspannten Jahr 2022. Zwei Einsätze gab es, beide – ein Heckenbrand sowie eine brennende Freifläche bei Birkach – waren schnell gelöscht.

Alarmierungsgemeinschaft top

Die Arbeit innerhalb der Alarmierungsgemeinschaft stimmte Christian Schilder zufrieden. „Top geregelt“, sagte der Kreisbrandmeister , sei die Zusammenarbeit der drei Nachbardörfer in Sachen Feuerwehr.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, hat Martin Schmidt neben der Vorbereitung auf die Brandschutzwoche im Herbst für das Jahr 2023 auch drei Übungen in der Alarmierungsgemeinschaft auf den Dienstplan geschrieben. red