Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg lädt in Kooperation mit dem BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau zu einem Workshop für junge Familien am Freitag, 5. März, von 9 bis 11.30 Uhr ein. Praxisnahe Informationen zur gesunden Ernährung im ersten Lebensjahr sollen den Teilnehmern Sicherheit beim Einführen der Beikost geben. Der Workshop zeigt, wie einfach es ist, gesunde Babynahrung selbst herzustellen. Außerdem wird fertige Babynahrung unter die Lupe genommen und diskutiert, welche Produkte empfehlenswert sind. Der Workshop richtet sich an junge Eltern mit Kindern bis drei Jahren sowie an Großeltern , Tagesmütter, Erzieher und Erzieherinnen . Als Referentin konnte Marion Reich gewonnen werden. Der Kurs findet diesmal online statt. Eine Anmeldung ist noch bis Dienstag, 2. März, im Amt für Ernährung unter Telefonnummer 09561/7691136, E-Mail marianne.rebelein@aelf-co.bayern.de oder online unter www.aelf-co.bayern.de/ernaehrung/familie/index.php möglich. Bei der Anmeldung muss eine E-Mail- Adresse angegeben werden, über die die Login-Daten der Videokonferenz mitgeteilt werden können. red