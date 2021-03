Nach dem Neubauprojekt an der Kläranlage wurden kürzlich die Hochwasserpumpen und das Notstromaggregat in Betrieb genommen.

Anlässlich dieses historischen Ereignisses trafen sich der Bürgermeister des Marktes Marktzeuln und Zweckverbandsvorsitzende, Gregor Friedlein-Zech , sowie Michelaus amtierender Bürgermeister Jochen Weber mit den Vertretern des Planungsbüros, des Wasserwirtschaftsamtes Kronach und des Bauamtes vor Ort.

Normgerechte Pumpen

Die neuen Pumpen wurden erforderlich, nachdem die vorhandenen, bedingt durch das Alter und die Leistungsfähigkeit, nicht mehr der Norm entsprochen haben.

Durch die Neuberechnung der Jahrhunderthochwasserlinie musste die Hochwasserpumpenanlage entsprechend angepasst und aufgerüstet werden, um für den Ernstfall Schaden von der Bevölkerung und den Infrastruktureinrichtungen abwenden zu können. Die Leistung der drei großen Hochwasserpumpenrohre beträgt 7500 Liter pro Sekunde; das entspricht etwa in in Sekunden dem Jahresverbrauch einer Person an Trinkwasser .

Starkes Notstromaggregat

Als imposante Vorführung empfanden die Gemeinde- und Behördenvertreter auch das Anlassen des 640 KW (870 PS) starken Notstromaggregates, das bei einem Stromausfall den Betrieb der Hochwasserpumpen und der Regenwasserpumpe gewährleistet. In fünf Stunden produziert das Notstromaggregat soviel Strom wie eine dreiköpfige Familie im Jahr verbraucht. red