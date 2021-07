Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr stand die Neuwahl des Vorstands, wobei der ehemalige Kreisbrandmeister Thomas Hofmann, der dieses Amt 24 Jahre innehatte, zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Bei einem kurzen Rückblick erinnerte Kommandant Stefan Kraus an die corona-bedingten Einschränkungen, die keine Übungen zuließen. Trotzdem sei die Feuerwehr Seubelsdorf stets einsatzbereit gewesen und habe 50 Einsätze mit rund 600 Stunden absolviert. Bei den aktuell 34 Aktiven hätten einigen berufsbedingten Abgängen fünf Neuzugänge gegenübergestanden. Die Zahl der passiven Mitglieder im Feuerwehrverein bezifferte er mit 84 Frauen und Männern .

Die von Manfred Popp souverän geleitete Wahl des Vorstands wurde geheim durchgeführt. Für den aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierenden bisherigen Vorsitzenden Thomas Löffler stellte sich der ehemalige langjährige Kreisbrandmeister Thomas Hofmann zur Wahl, der auch ein einstimmiges Votum erhielt. Anstelle der bisherigen 2. Vorsitzenden Elvira Lorenz, die ein anderes Amt übernahm, wurde Melanie Kraus zur Stellvertreterin von Hofmann gewählt.

Ausbildung und Mitgliederwerbung

Thomas Hofmann sagte, um die Feuerwehr weiter voranzubringen, werde er in Zukunft den Fokus verstärkt auf eine gute Ausbildung und Mitgliederwerbung legen. Zudem sprach er das neue Feuerwehrauto an, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W), das voraussichtlich am 12. September von Bürgermeister Andreas Hügerich bei einem Weißwurstfrühschoppen übergeben wird. Im nächsten Jahr möchte die Seubelsdorfer Wehr eine Ersatzbeschaffung für den alten Mannschaftstransportwagen MTW 14/1 vornehmen, die überwiegend aus Eigenmitteln und Spenden ortsansässiger Firmen finanziert werden soll. Der neue Vorsitzende bedankte sich bei der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Elvira Lorenz, die fünf Jahre dieses Amt innehatte und während der Corona-Zeit die Geschicke des Vereins führte, mit einem Blumenpräsent für ihre engagierte Arbeit.

Eine besondere Ehre wurde Manfred Popp zuteil. Für seine außerordentlichen Verdienste während seiner 40-jährigen Zeit als Kassier ernannte ihn der Verein zum Ehrenmitglied. Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner wünschte allzeit gute Fahrt mit dem neuen Fahrzeug und überreichte eine Christophorus-Plakette. Kreisbrandmeister Alexander Klose lobte das Engagement der Seubelsdorfer Wehr.

Der neue Vorstand der Feuerwehr Seubelsdorf setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Vorsitzender Thomas Hofmann, Zweite Vorsitzende Melanie Kraus, Schriftführerin Manuela Hönninger, Zweite Schriftführerin Stefanie Thierauf, Kassierin Yvonne Löffler, Zweite Kassierin Elvira Lorenz sowie Kassenprüfer Peter Raithel und Sascha Paulke. thi