Die Friedhofstraße in Burgkunstadt wird in Kürze von der Abzweigung Kulmbacher Straße bis zum Eingang des Friedhofes saniert. Darauf macht die Stadt Burgkunstadt in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Entwässerungsanlage und des Straßenbereiches mit Gehweg. Gleichzeitig werden auch Leerrohre für eine spätere Breitbanderschließung mit verlegt und die Straßenbeleuchtung teilweise erneuert. Die Bauarbeiten hierfür werden unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse voraussichtlich Ende Februar 2022 beginnen und bis Ende August 2022 andauern.

Während der Bauarbeiten sei der Friedhof nur fußläufig erreichbar. Besucher werden gebeten, Parkmöglichkeiten in den umliegenden Straßen zu suchen. Eine Zufahrt für Rettungsfahrzeuge sei jedoch jederzeit gewährleistet.

Man sei sich bewusst, so die Stadtverwaltung, dass dieser Zustand nicht nur für die dortigen Anwohner und Gewerbetreibenden, sondern auch für die Besucher des Friedhofes in vielerlei Hinsicht eine Belastung darstellt. Leider bestehe aber aufgrund der Lage des Kanals keine andere Möglichkeit.

Die betroffenen Bürger werden um Verständnis gebeten. Man hoffe auf einen raschen und reibungslosen Bauablauf. red