Freude über die Segnung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (TSF-W) der Feuerwehren aus dem Banzgau: Nach über drei Jahren Planungs- und Beschaffungszeit erfolgte die Abholung am 8. Juni bei der Firma BTG Brandschutztechnik Görlitz. Stationiert ist das circa 170 000 Euro teure Fahrzeug in Stadel und wird von den vier Wehren des Banzgaus – Altenbanz , Stadel, Püchitz und Zilgendorf – betrieben.

Am vergangenen Sonntag wurde das neue Einsatzfahrzeug bei einem Gottesdienst in Altenbanz auf dem Sportplatz gesegnet. Pfarrvikar Christian Montag fand in seiner Ansprache die richtigen Worte für diesen Festtag der Feuerwehren im Banzgau. Er freue sich über die Feuerwehren als Gemeinschaft und lobte das Engagement der Wehren und Vereine für das Wohl der Mitmenschen und wünschte ihnen dabei alles Gute und immer eine sichere Fahrt mit dem neuen Fahrzeug. Dieses löst den aus 60ern Jahren stammenden alten Tragkraftspritzenanhänger (TSA) ab.

Alle Feuerwehrkameraden freuten sich riesig, auch wenn in nächster Zeit viel Freizeit wegfallen wird. Im Ernstfall soll ja jeder Handgriff sitzen, daher stehen viele Einweisungen und Übungen an der Technik und der komplexen Beladung des Autos an. Auch muss von einigen Maschinisten noch der Feuerwehrführerschein erworben werden. Das Auto , welches auf einem Iveco-Daily-Fahrgestell aufgebaut ist, besitzt eine Rosenbauer-Fox-4-Pumpe, einen 900-Liter-Wassertank und ist mit Atemschutzgeräten ausgestattet. Daher dient es auch für den Erstangriff bei einem Brandeinsatz. mwe