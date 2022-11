Nach der langen Pause, die Corona allen bescherte, konnten jetzt die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr von Altenkunstadt wieder einmal ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellten. Gleich drei Gruppen gelang es dabei erfolgreich, das Feuerwehrleistungsabzeichen der technischen Hilfeleistung abzulegen.

Nachdem alle drei Abteilungen, eine Bronze-Gruppe und zwei Gruppen, in deren Reihen sich Mitglieder befanden, die bereits das Leistungsabzeichen höherer Stufen tragen konnten, ihre Aufgaben auf dem Gebiet der technischen Hilfeleistungen erfolgreich gemeistert hatten, waren sie auf dem Parkplatz des Schul- und Sportzentrums von Altenkunstadt wieder angetreten.

Dank für unermüdlichen Einsatz

Hierzu begrüßte Kreisbrandinspektor Tilo Kraus alle Gemeindevertreter, Feuerwehrführungskräfte und Angehörigen, die Feuerwehrfrauen und Aktiven ebenfalls recht herzlich. Auf die Leistungsprüfungen eingehend, bestätigte er, dass alle drei Gruppen diese erfolgreich abgelegte hätten.

Dafür dankte er den Feuerwehrdienstleistenden recht herzlich, die sich, trotz Familie und Beruf, dieser Aufgabe gestellt hatten.

Dankesworte richtete Kreisbrandinspektor Kraus an die Jury und die neue Schiedsrichterin Bianca Zapf sowie alle Ausbilder. Mit diesen Leistungsprüfungen konnten alle Feuerwehrfrauen und Aktiven auch wieder in ihrer Ausbildung an Sicherheit gewinnen und Kraus ermutigte alle, das Erlernte im täglichen Einsatzgeschehen nutzbringend anzuwenden. dr