Es lief wie am Schnürchen bei der Leistungsprüfung der Freiwilligen Feuerwehr Kleinziegenfeld . Kreisbrandmeister Matthias Müller , der mit Roland Dauer, Jugendbetreuer im Landkreis, und mit Thomas Säum von der Stützpunktwehr Weismain als Schiedsrichter fungierte, meinte, dass man eine sehr gute Arbeit gesehen habe.

Er bat die Teilnehmer weiter bei ihren Übungen teilzunehmen.

Lobende Worte

Auch der anwesende Kreisbrandmeister Richard Dumsky fand lobende Wort für die gelungene Leistungsprüfung. Im Namen der Stadt gratulierte Dritte Bürgermeisterin Julia Spörlein zur gelungenen Leistungsprüfung. Es ist schön, dass die Weismainer Wehren so gut in Schuss, sind, was ein hohes Maß an Sicherheit für die Bürger garantiere. Vor der Leistungsprüfung fand die Besichtigung der FW Kleinziegenfeld durch Vertreter der Inspektion statt.

Die Leistungsprüfung erfolgreich abgeschlossen haben die Feuerwehrfrau Stefanie Dück und Feuerwehrmänner Michael Tempel, Jürgen Dück, Jannik Betz, Wolfgang Betz, Alexander Schneider , Justin Bürger, Marco Lauterbach sowie Benjamin Teufel. rdi