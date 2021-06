Familien können am Sonntag, 13. Juni, den Kordigast bei einer naturkundlichen Exkursion , die die Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain auf dem Natur- und Kulturlehrpfad „Schlauwienix“ anbietet, genauer unter die Lupe nehmen und mehr über die Tier- und Pflanzenwelt am „Korches“ erfahren. Um 13 Uhr startet die etwa vierstündige Wanderung auf dem Lehrpfad „Schlauwienix“ an der Umweltstation Weismain. Geführt wird die Exkursion von der Gebietsbetreuerin Miriam Völkel gemeinsam mit Jennifer Thiem von der Umweltstation Weismain. Die Teilnehmer werden gebeten, an feste Schuhe und wetterangepasste Kleidung zu denken. Anmeldungen sind per Mail an umweltstation@landkreis-lichtenfels.de oder telefonisch unter der Nummer 09575/921455 möglich.

Foto: Umweltstation