Der Uetzinger Kommandant Thomas Schwarz bedankte sich für das Engagement während der vergangenen Wochen. Die Prüflinge übten in jüngster Zeit unermüdlich den Aufbau der technischen Hilfeleistung (HL).

Das Leistungsabzeichen gliedert sich in sechs Stufen. Je nachdem, welche Stufe absolviert wird, gibt es spezielle Zusatzaufgaben. Das fängt bei der Gerätekunde an, geht über Maßnahmen bei der Ersten Hilfe bis zu Truppaufgaben mit diversen technischen Geräten und Bewertungsfragen für Gruppenführer.

Simulierter Unfall

Anschließend folgte ein simulierter Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, bei dem jeder genau wissen muss, was zu tun ist – natürlich unter Beachtung aller definierten Aufgaben und Befehle laut Feuerwehrdienstvorschrift.

Das Abzeichen der Stufe Bronze wurde an acht Mitgliedern vergeben. Das Silber-Abzeichen erhielten zwei Uetzinger. Das Abzeichen in Gold überreichten die Schiedsrichter an fünf Uetzinger Kameraden und Gold-Blau an drei. Neun Uetzinger Floriansjüngern wurde das HL-Abzeichen in Gold-Grün überreicht und Gold-Rot durfte Jürgen Reinhard entgegennehmen.

Dank des Bürgermeisters

Mario Schönwald – selbst Feuerwehrler –, der diesmal als Bürgermeister vor seinen Kameraden stand, lobte den Übungseinsatz und das ehrenamtliche Engagement. Kreisbrandmeister Marko Fischer gratulierte der Mannschaft für die gute Leistung und überreichte die Abzeichen. gkle