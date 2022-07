Am vergangenen Freitag fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt, zu der Vorsitzender Markus Pfadenhauer zahlreiche Gäste, darunter auch Bürgermeister Max Zeulner, begrüßen konnte.

„Unser Verein hat zum heutigen Tag 178 Mitglieder und davon acht Ehrenmitglieder. Bei der Jahreshauptversammlung 2019 waren es 161 Mitglieder“, so der Vorsitzende Max Pfadenhauer. Die erste Veranstaltung 2022 war das Maibaumfest. „Die Bevölkerung ist uns treu geblieben und der Zuspruch hat alle unsere Erwartungen übertroffen.“ Eine weitere vereinseigene Veranstaltung wird das Sommerfest sein. „Wir fangen etwas kleiner an. Nicht über zwei Tage Festbetrieb und auch nicht mehr italienisch, sondern wir werden heuer mal einen fränkischen Abend ausprobieren, mit fränkischen Spezialitäten und Leckereien sowie fränkischem Wein und Bier. Termin ist Samstag, 13. August, ab 17 Uhr“, so Pfadenhauer. Falls es die Corona-Lage zulässt, sollen auch wieder ein „Advent bei der Feuerwehr“ am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, sowie der traditionelle Jahresabschluss am 30. Dezember stattfinden.

„Ich freue mich und bin zugleich stolz, dass wir aus der Pandemie wieder gut herausgekommen sind und alle wieder mit am Start sind und wir nicht so viel Federn gelassen haben“, so der Vorsitzende.

Folgende Mitglieder wurden geehrt: bronzene Vereinsnadel für 15-jährige Mitgliedschaft: Tiemo Natterer, Steffen Hetzel, Günther Reuther und Alexander Schmitt ; silberne Vereinsnadel für 25-jährige Mitgliedschaft: Roland Schramm und Stefan Ultsch; goldene Vereinsnadel für 40-jährige Mitgliedschaft: Horst Bergmann, Michael Pfadenhauer, Klaus Winter, Markus Hermann und Klaus Renner.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Fritz Fleischmann, Manfred Reuther und Josef Reichardt. Werner Hauber