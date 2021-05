Günter Friedlein wurde in diesen Tagen die Ehrenmedaille der Gemeinde Redwitz als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste verliehen. Bürgermeister Jürgen Gäbelein würdigte dessen Schaffen und ehrenamtliche Tätigkeit.

Friedlein war eines der ersten Mitglieder beim Wanderclub und war insgesamt 47 Jahre im Vorstand in den unterschiedlichsten Funktionen tätig. Unter anderem war er zwölf Jahre erster Vorsitzender . Er ist bei der Planung und dem Anlegen von Wanderwegen dabei und zudem Wanderwegbetreuer der Fernwanderwege im Landkreis Lichtenfels für Redwitz und Umgebung.

Aktiv ist er heute noch bei den „Aktiven Bürgern Lichtenfels“ als Ansprechpartner für Redwitz . Beim Awo-Ortsverband Redwitz ist er bis heute Erster Vorsitzender und Zweiter Vorsitzender beim Awo-Kreisverband. Zudem ist Friedlein Beisitzer beim Jobcenter Lichtenfels.

Als Gründungsmitglied des Bürgervereins war er bis ins Jahr 2020 Kassier und somit Mitglied des Vorstands. Dem SPD-Ortsverband gehört Friedlein seit mehr als 40 Jahren an. In dieser Zeit war er in den verschiedensten Funktionen im Vorstand tätig. Bis heute erfüllt er das Amt des Kassiers.

Besonders aktiv zeigte sich Friedlein in der Kommunalpolitik . Er war 30 Jahre als Gemeinderat tätig, davon sechs Jahre als dritter Bürgermeister . Während dieser Zeit gehörte Friedlein viele Jahre dem Rechnungsprüfungsausschuss an. Zudem war er ab 2008 Mitglied im Finanz- und Personalausschuss.

Bürgermeister Gäbelein bedankte sich im Namen des Gemeinderates bei Friedlein für das vielfältige Engagement und überreichte eine Dankurkunde, die Ehrenmedaille und eine Anstecknadel. Thomas Micheel