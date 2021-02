Reichlich Regen und Schnee hatten die Wolken in diesen Tagen im Gepäck, gut für Natur, schlecht für Wohnraum in der Nähe von Flüssen, denn es herrschte Hochwasser . Nach so einem ergiebigen Regentag verabschiedete sich die Sonne vom Tag, an dem sie sonst nicht zu sehen war, und ließ die Regenwolken umso dramatischer wirken. Foto: Thomas Hümmer