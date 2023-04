Im Zeichen der Neuwahlen stand diesmal die Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes von Altenkunstadt . Nach 26 Jahren an der Parteispitze in Altenkunstadt wurde für Hans-Werner Schuster nun Marco Weidner als neuer Ortsverbandsvorsitzender gewählt.

Vorsitzender Hans-Werner Schuster leitete die Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes von Altenkunstadt im katholischen Pfarr- und Jugendheim. Zugleich kündigte er an, dass es an der Zeit sei, in der Partei den Genrationswechsel zu vollziehen. Deshalb hielt er an dieser Stelle auch eine kurze Rückschau auf die mittlerweile 26 Jahre seiner Amtszeit.

Bei den anstehenden Wahlen vollzog sich dann ein Wechsel an der Spitze des CSU-Ortsverbandes von Altenkunstadt , denn Marco Weidner übernahm den Vorsitz; seine drei gleichberechtigten Stellvertreter sind Hans-Werner Schuster, Robert Hümmer und Katja Jungkunz. Hier die weiteren Mitglieder der Vorstandschaft: Schatzmeister Max Böhling, Schriftführer Gunther Czepera und Thomas Geldner, Internetbeauftragter Christian Gampert. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Thomas Geldner, Uwe Gottschlich, Edwin Jungkunz, Patrick Mantel, Frank Manzer, Michael Limmer und Walburga Kraus, Seniorenbeauftragter Eugen Braun, Kassenprüfer Martina Mätzke und Stefan Völker.

Lager zusammenführen

Im Schlussteil der Versammlung ergriff der neue Vorsitzende Weidner das Wort, bedankte sich im Namen aller Neu- und Wiedergewählten für das Vertrauen bei der gesamten CSU-Familie. Zugleich würdigte er die Tätigkeit von Hans-Werner Schuster, der „26 Jahre im Ortsverband am Ruder“ war. Gerade diese „ältere Garde“ sei in einer Partei sehr wichtig und gemeinsam sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um positiv in die Zukunft gehen zu können.

Weidner werde es dabei als eine seiner Aufgaben sehen, die konservativen Lager im Gemeindebereich zusammenzuführen, damit man auch bereits bei den anstehenden Wahlen die CSU und JWU entsprechenden positionieren könne. Außerdem hatte es Blumen für Käthe Schuster und Walburga Kraus für die vielen Jahre der Bewirtung bei den CSU-Versammlungen gegeben.

Bevor die Ortsjahreshauptversammlung zu Ende ging, kam noch der Hinweis, dass man zumindest einen Vertreter des CSU-Kreisverbandes von Lichtenfels bei der CSU-Versammlung von Altenkunstadt erwartet hätte. red