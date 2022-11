Einen ganz besonderen Höhepunkt hatte der Ehrungsabend „Wir leben Gemeinschaft“, der die Wichtigkeit von freiwilligem Engagement in öffentlichen Bereichen unterstreicht. So wurden 14 Feuerwehrfrauen und -männer für 25 Jahre bzw. 13 für 40 Jahre Dienst in einer der Ortswehren von Burgkunstadt mit dem Feuerwehrehrenzeichen Bayerns ausgezeichnet.

„Das Leben, die Gesundheit, den Besitz unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen, gehört zu den bedeutendsten Aufgaben der Feuerwehren der Stadt Burgkunstadt “, sagte Bürgermeisterin Christine Frieß eingangs. Wenn die Sirenen oder Pieper ertönen, gingen sie für die Bevölkerung sprichwörtlich durchs Feuer. Bei Bränden und Unfällen komme es oft auf jede Minute, ja manches Mal auf jede Sekunde an, egal zu welcher Tageszeit. Eine derartige Aufgabe gut und sicher zu meistern und immer im Griff zu haben, sei nicht immer leicht. Trotzdem sei das Engagement der heimischen Feuerwehren enorm.

Eine hohe Auszeichnung wert

Kreisbrandrat Timm Vogler führte aus, dass es für ihn immer wieder etwas Besonderes sei, Feuerwehrleute für ihre langjährige Tätigkeit auszuzeichnen. Wenn jemand für 25, 40 oder auch 50 Jahre seinen Dienst für den Nächsten tut, sei eine hohe Auszeichnung wert.

Landrat Christian Meißner war der Meinung, dass es das mindeste sei, Menschen, die sich in der freiwilligen Feuerwehr engagieren, mit einer Ehrung für ihr langjähriges Wirken zu bedanken.

Zusammen mit der Feuerwehrfachberaterin des Landkreises Nicole Hopf, Kreisbrandrat Timm Vogler und Kreisbrandinspektor Thilo Kraus nahm er die folgenden Ehrungen vor.

Für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen Matthias Eberlein, Andre Grotrues und Thomas Petterich (alle FFW Burgkunstadt ), Andrea Dembowski, Thomas Erhardt, Gabriele Hoh, Rosi Mahr, Ilse Müller, Elke Peter, Veronika Volk und Martina Will (alle FFW Kirchlein) sowie Alexander Marr und Stefan Schäfferlein (beide FFW Mainklein) und Tamara Dümlein (FFW Weidnitz).

40 Jahre im Dienst

Für 40 Jahre Feuerwehrdienst erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen folgende Personen: Guido Zengel (FFW Burgkunstadt ), Günter Fischer (FFW Ebneth-Hainweiher), Werner Bauer, Alfons Blinzler und Edwin Hoh (alle FFW Kirchlein), Anton Dierauf und Georg Krauß (FFW Mainklein), Frank Bähr und Karlheinz Mohrand (FFW Mainroth) sowie Wolfgang Bauer , Walter Groß , Gerhardt Schmidt und Horst Trenkwald (alle FFW Neuses am Main.)