Die beiden 13-jährigen Freundinnen Anni und Lotta haben sich in diesem Jahr eine besondere Alternative zu dem abgesagten Adventsmarkt in Bad Staffelstein überlegt. Sie haben ihre bereits angefertigten Bastelarbeiten, wie zum Beispiel Kräutersalz, Seife, Handcreme, Karten und vieles mehr, in einem alten Schrank vor der Brauerei Trunk für jedermann zugänglich angeboten. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Eltern und Großeltern welche Liköre, Weihnachtsgebäck, Nüsse, Marmeladen, usw. dazu gaben.

Nach fünf Wochen Verkaufszeit und sehr vielen Kunden haben sie beschlossen, 300 Euro von ihrem Erlös an einen im Ahrtal vom Hochwasser betroffenen Kindergarten (Kindestagesstätte Ahrweiler) zu spenden.

Nachdem sie diese Summe auf einer Tafel neben dem Schrank veröffentlicht haben, kamen weitere 700 Euro an Spenden für den Kindergarten zusammen. Freunde , Bekannte und Familie gaben Geld dazu. Somit ist eine Spendensumme von 1000 Euro zusammengekommen.

Lotta und Anni hoffen, das der Kindergarten mit diesem Geld beim Wiederaufbau unterstützt werden kann. red