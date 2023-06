Es ist Geld, das definitiv sinnvoll verwendet wird: Die von der Gemeinde Altenkunstadt im Oktober 2016 gegründete, gemeinnützige „Stiftung Unser Altenkunstadt“ bringt sich in verschiedenen Bereichen zur Förderung des Gemeinwohls ein. Seit kurzem verfügt die Stiftung über zusätzliche 3000 Euro. Gisela und Benedikt Raab von der Raab Baugesellschaft mbH & Co KG aus Ebensfeld haben einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro an Bürgermeister Robert Hümmer übergeben. „Auch in diesem Jahr möchten wir wieder ein soziales, regionales Projekt finanziell unterstützen“, sagte Gisela Raab, Geschäftsführerin des Ebensfelder Bauunternehmens . „Unsere Wahl ist in diesem Jahr auf die ,Stiftung Unser Altenkunstadt‘ gefallen. Zur Gemeinde Altenkunstadt haben wir durch unser Projekt ,Wohnen im Apfelgarten‘, das 2021 fertiggestellt wurde, eine enge Bindung bekommen.“

Die Raab Baugesellschaft hat für ihre besonderen regionalen Bauprojekte und ihre Verbundenheit zur Region Oberfranken erst kürzlich vom bayerischen Heimatminister Albert Füracker die Auszeichnung „Heimatverbundenes Unternehmen“ erhalten.

Bürgermeister Robert Hümmer bedankte sich im Namen der Gemeinde sowie der Stiftung für die Spende. Die Stiftung hat in den letzten Jahren schon viele Projekte unterstützt, wie etwa in der Ukrainehilfe, die Initiative Fahrrad-Rikscha der Projektgruppe „In der Heimat wohnen“, die Bücherei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, den Jugendtreff „Pins“ oder die Kathi-Baur- und Kreuzberg-Kita sowie das „Haus des Kindes Plus“. red