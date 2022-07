Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenfels standen neben den Berichten des Vorsitzenden und des Kommandanten zahlreiche Ehrungen.

Zweiter Vorsitzender Michael Haas hob bei der Mitgliederehrung, die er zusammen mit de Bürgermeister Andreas Hügerich in dessen Funktion als Erster Vorsitzender vornahm, besonders Siegfried Gößl für 40-jährige Mitgliedschaft sowie Rainer Dinkel, Karl Herbst und Georg Keller für 50-jährige Vereinszugehörigkeit hervor.

Ein Höhepunkt war die Auszeichnung von drei Feuerwehrkameraden durch den Landesfeuerwehrverband, die der Kreisbrandinspektor Hermann Schuberth und der Kommandant Andreas Lehe vornahmen. Für seine hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens wurde Helmuth Jahn die Bayerische Feuerwehrehrenmedaille verliehen. Der Geehrte trat 1954 im Alter von 16 Jahren in die Feuerwehr Michelau ein, wechselte 1960 zur Feuerwehr Oberwallenstadt und trat 1967 in die Lichtenfelser Wehr ein. Er legte verschiedene Leistungsabzeichen ab und absolvierte zahlreiche Lehrgänge. 1995 erhielt er das Steckkreuz der Feuerwehr für die Rettung eines Feuerwehrkameraden aus einer gefährlichen Situation. 1998 schied er als Löschmeister aus dem aktiven Dienst aus.

Bayerisches Feuerwehrehrenzeichen

Mit dem Bayerischen Feuerwehrehrenzeichen in Silber wurde Rainer Dinkel ausgezeichnet. Er trat 1971 in die Feuerwehr ein und engagierte sich in vielen Bereichen, was seine zahlreichen Lehrgangsteilnahmen und seine Beförderungen bis zum Hauptlöschmeister dokumentieren. Von 2001 bis zum Ausscheiden aus dem aktiven Dienst war er hauptamtlicher Gerätewart der Feuerwehr Lichtenfels und übernahm damit die Verantwortung für den Fuhrpark und die Ausrüstung von allen 25 Feuerwehren im Stadtgebiet.

Ebenfalls mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber wurde Michael Haas für sein Engagement bei der Lichtenfelser Feuerwehr geehrt, in die er 1979 eintrat. Er absolvierte alle Leistungsabzeichen von Bronze bis Goldrot und bildete sich mit zahlreichen Lehrgängen fort, was sich in seinen Beförderungen bis zum Hauptlöschmeister widerspiegelte. Seit Jahrzehnten führte er in hervorragender Weise die Jugendfeuerwehr und als stellvertretender Vorsitzender organisiert Michael Haas viele Vereinsaktivitäten.

Zum Schluss beglückwünschten der Bürgermeister Andreas Hügerich , die Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner, der Kreisbrandinspektor Hermann Schuberth, der Kreisbrandmeister Alexander Klose und der Feuerwehrreferent Otto Dinkel die Geehrten und bedankten sich für ihr Engagement. Alfred Thieret