Wie bereits von der Polizei berichtet, haben in der Nacht zum vergangenen Freitag Graffitisprayer im LGS-Park ihr Unwesen getrieben und Schmierereien an verschiedenen Orten hinterlassen. Angegangen wurden unter anderem der Plessiturm, die Flussufermauer, mehrere Sitzbänke und Bäume, Schilder des Planetenwegs, das Bodenkunstwerk "Heimatvertriebene", Beschilderungen und Handläufe. Auch in der Innenstadt wurden Häuserfassaden beschmiert.

Der LGS Kronach 2002 GmbH, die für die Verwaltung des Parkgeländes zuständig ist, ist dadurch ein hoher Sachschaden entstanden. Mehrere Tausend Euro sind es wohl, die aufgewendet werden müssen, um den Schaden zu beheben. Deswegen hat sich die LGS GmbH dazu entschlossen, eine Belohnung von 2000 Euro für die Überführung des oder der Verursacher der Schäden auszuloben. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an das städtische Ordnungsamt (Rufnummer 09261/97282, E-Mail: dieter.krapp@stadt-kronach.de), die LGS GmbH (Tel. 09261/97260, E-Mail: wolfgang.guenther@stadt-kronachde) oder an die Kronacher Polizeiinspektion (Rufnummer 09261/503-0). red